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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Два маршрута в Кольском Заполярье вошли в список конкурса «Зелёный маршрут»
 
 
 
 
05 Июня 2018 года, 18:20

Два маршрута в Кольском Заполярье вошли в список конкурса «Зелёный маршрут»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» проводит Министерство культуры России совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Цели конкурса – популяризация природоохранного отдыха, туризма, краеведения, формирование идеи активного и здорового образа жизни, улучшение экологической обстановки.

В Мурманской области предложены два маршрута, каждый из которых можно разбить на ряд самостоятельных участков и пешеходных экскурсий. Первый маршрут – по западной части национального парка «Хибины», общая протяженность 70 км. Второй маршрут – по восточной и центральной частям национального парка «Хибины», общая протяженность 80 км.

Участие в конкурсе может принять любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду, в состав которой должны войти представители профессиональных сообществ, осуществляющих деятельность в сферах добровольчества, краеведения, истории, экологического туризма, фотоискусства. Количество участников в команде – от 7 до 15 человек.

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