Два маршрута в Кольском Заполярье вошли в список конкурса «Зелёный маршрут»

05 Июня 2018 года, 18:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут» проводит Министерство культуры России совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Цели конкурса – популяризация природоохранного отдыха, туризма, краеведения, формирование идеи активного и здорового образа жизни, улучшение экологической обстановки.

В Мурманской области предложены два маршрута, каждый из которых можно разбить на ряд самостоятельных участков и пешеходных экскурсий. Первый маршрут – по западной части национального парка «Хибины», общая протяженность 70 км. Второй маршрут – по восточной и центральной частям национального парка «Хибины», общая протяженность 80 км.

Участие в конкурсе может принять любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду, в состав которой должны войти представители профессиональных сообществ, осуществляющих деятельность в сферах добровольчества, краеведения, истории, экологического туризма, фотоискусства. Количество участников в команде – от 7 до 15 человек.