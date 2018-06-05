После исполнения «майских» указов зарплата учёных увеличилась на 136%

05 Июня 2018 года, 19:43

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Главными бенефициарами исполнения майских указов президента по повышению зарплат стали научные работники, говорится в обзоре НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». В I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом прошлого оклады научных сотрудников увеличились на 136% — до 95,5 тыс. рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию этого года (4%). На втором месте по росту зарплат расположились преподаватели учреждений профессионального образования: оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тыс. рублей. На третьем месте идут врачи. У этой категории бюджетников зарплаты выросли на 48% — до 73 тыс. рублей, отмечается в обзоре НИУ ВШЭ.

Прогноз Минэкономразвития на этот год предполагал, что реальные зарплаты вырастут на 4,1%, однако впоследствии он не оправдался. В целом в I квартале 2018 года оплата труда выросла на 11% и составила 42,3 тысячи рублей. Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017-го уровень оплаты труда рос по 7–8% в номинальном выражении.

Поддерживать рост зарплат в дальнейшем будет достаточно тяжело, потому что экономика пока растет слабо, отметил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. По его словам, при существующих темпах роста ВВП увеличение зарплат ограничено 6–7%. В ближайшие годы индексация оплаты труда будет зависеть от реализации нового майского указа президента и экономической программы, ориентиры которой глава государства наметил в послании Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин подписал майские указы 7 мая 2012 года, когда вступил в должность. Согласно одному из них, к 2018 году реальная заработная плата в России должна была вырасти в 1,4–1,5 раза. При этом у учителей, мастеров производственного обучения среднего профессионального образования, работников культуры оклады должны были увеличиться до средней зарплаты по региону, а у врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200% от средней по субъекту Федерации.