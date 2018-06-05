Дальнейшее усиление ветра ожидается в Мурманской области

06 Июня 2018 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра, 6 июня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит +4+9 градусов. В Единой дежурной диспетчерской службе Печенгского района уточнили, что по северу Мурманской области и в Мурманске ожидается дальнейшее усиление ветра.

На севере и в центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с, на крайнем юго-западе моря ветер северо-западный 15 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +3 градуса, ветер северо-западный 9-14 м/с.