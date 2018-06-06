В Мурманской области отметили 300-летие российской полиции

06 Июня 2018 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - В России 5 июня отмечался 300-летний юбилей со дня образования полиции. В Мурманской области по этому случаю прошли памятные и торжественные мероприятия.

Возле административного здания УМВД России по Мурманской области состоялся митинг. Сотрудники, ветераны органов внутренних дел, слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области, а также представители общественности почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания. Собравшиеся возложили корзины и алые гвоздики к Памятнику.

В здании Мурманской областной филармонии состоялся праздничный концерт. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, а также в честь празднования 300-летия со дня образования российской полиции лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами.

Позднее на концерте выступили как приглашенные артисты, так и сами сотрудники мурманской полиции, поздравившие коллег специально подготовленными музыкальными номерами.