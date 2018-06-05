Мурманчанка отдала за несуществующую туристическую путёвку более 85 тысяч рублей

06 Июня 2018 года, 09:20

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Жительница Мурманска стала жертвой мошенника. Женщина обратилась в полицию с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве при оплате туристической путевки.

Потерпевшая рассказала, что несколько месяцев назад на одном из сайтов она увидела рекламу туристического агентства. Увидев на сайте путевки по привлекательной цене, заявительница вступила в переписку с администратором. В ходе переписки женщину убедили произвести оплату билетов. Мурманчанка, находясь в отделении банка, перевела денежные средства в сумме около 86 тысяч рублей на указываемый ей номер банковского счета.

Спустя продолжительный период времени электронные билеты потерпевшей так и не поступили, а указанный на сайте номер мобильного телефона оказался не активен. Женщина поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, и сразу обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.