Какие проекты Заполярья не получили президентской поддержки

06 Июня 2018 года, 11:43

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — Первый заместитель Руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко 31 мая провел заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, участниками которого стали и наши соотечественники. Ранее «Би-порт» сообщал о проектах мурманчан, которые получили гранты на реализацию, но нельзя не оставить без внимания тех, кто не получил президентской поддержки.

Так, учебное объединение «Мотокросс» МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска Мурманской области просило 500 тысяч рублей на защитную экипировку для своей детской команды, но получило отказ. По словам организаторов проекта, на полученную сумму они планировали обеспечить в полном объеме потребность учебного объединения «Мотокросс» в защитной экипировке для соревнований на ближайшие 3-4 года.

Также, не получил поддержки проект «Наукоград», направленный на создание и развитие современной инновационной площадки для интеллектуального, естественнонаучного и инженерного развития и досуга детей в городе Кировске. На реализацию проекта было необходимо собрать 2,844 млн рублей.

Без гранта остался и проект «Onкочас», направленный на максимальное и своевременное информирование взрослых людей и подрастающее поколение Мурманска и Мурманской области о детских онкологических заболеваниях, используя современные медиа ресурсы, знания и опыт врачей, а также взаимодействие с медицинскими учреждениями. На развитие проекта требовалось 1,303 млн рублей.

Не получил поддержки проект «Велошкола», ему требовалось 2,339 млн рублей на воплощение в жизнь. По словам создателей, развитие данного направления в Мурманске и области позволило бы подготовить новых юных спортсменов для участия в соревнованиях не только в пределах города и области, что должно было открыть перспективы для участия в крупных соревнованиях на территории РФ.

Без президентской поддержки также остался проект «ВСЕГДА РЯДОМ», на реализацию которого требовалось 2,558 млн рублей. Основная идея заключалась в предоставлении комплекса социальных услуг пожилым людям и инвалидам, утратившим способность к самообслуживанию или активному передвижению, находящимся на постельном режиме и нуждающимся в постоянном уходе.