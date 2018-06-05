Управляющую компанию в Коле обязали вывезти мусор со двора

06 Июня 2018 года, 12:16

МУРМАНСК/6 июня / БИ-ПОРТ - В городе Кола на улице Победы, 20 не прошла проверку контейнерная площадка, принадлежащая ООО «Жилищно эксплуатационное управление». Прокуратурой Кольского района было установлено, что компанией несвоевременно принимаются меры по вывозу мусора с принадлежащей им территории и контейнерной площадки в частности.

«Мусорные отходы разбросаны по всей территории контейнерной площадки жилого дома. Переполненные контейнеры свидетельствуют о том, что необходимых действий по вывозу мусорных отходов компанией не производится», - сообщили в прокуратуре.

В результате проверки директору ООО «ЖЭУ» было направлено положение об устранении выявленных нарушений.