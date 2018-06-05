В Мурманском морском торговом порту стартовала арктическая программа 2018 года

06 Июня 2018 года, 12:20

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Теплоход Северного морского пароходства «Сергей Кузнецов» доставил в Мурманск строительную технику, контейнеры и жилые модули, которые использовались при ремонте и восстановлении инфраструктурных объектов, расположенных на островах арктического архипелага. Мобильный городок строителей с комплектом техники в дальнейшем планируется перебазировать по трассе Северного морского пути в порт Тикси.

Сезонная транспортировка грузов из Арктики к причалам Мурманского морского торгового порта будет продолжаться в летние и осенние месяцы. Портовики планируют участвовать в экологическом проекте по очистке островов Земли Франца-Иосифа, принимая подготовленные к утилизации спрессованные металлические бочки из-под дизельного топлива, а также в программе северного завоза.

Продолжится доставка щебня в арктический порт Сабетта. В ближайшее время в Мурманском морском торговом порту ожидают прибытия зафрахтованного с этой целью сухогруза «Ямал Кречет», и погрузки в его трюмы первой партии строительных материалов.