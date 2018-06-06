Марина Ковтун на шестом месте в рейтинге губернаторов за май 2018 года

06 Июня 2018 года, 13:14

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за май 2018 года.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла в рейтинге шестое место. Её медиаиндекс составил 16395,1. Количество сообщений с упоминанием Марины Ковтун – 2568. За месяц губернатор спустилась вниз на две строки.

Лидером рейтинга стал губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко. Вторую и третью строку рейтинга заняли глава Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Последнее, одиннадцатое место, занял глава Ненецкого АО Александр Цыбульский.