06 Июня 2018 года, 13:25

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-БОРТ – Утром в среду, 6 мая, бдительные мурманчане запечатлели оригинальный способ доставки таинственного пакета на восьмой этаж жилого дома по улице Достоевского.

На видео, опубликованном в соцсетях очевидцами, запечатлено, как с окна восьмого этажа спустили самодельный «канат» из простыней. Внизу мужчина привязал к простыням черный пакет, который в итоге оказался в квартире на восьмом этаже.

Пользователи соцсетей предположили, что на кадрах запечатлён оригинальный способ доставки алкоголя. Однако никто так и не узнал, что именно находилось в загадочном пакете.