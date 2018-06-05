Апатитским детям рассказали о правилах безопасности на железной дороге

06 Июня 2018 года, 13:40

АПАТИТЫ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - На Октябрьской железной дороге завершился месячник по профилактике травмирования детей на железной дороге «Внимание – дети!». Мероприятия прошли и в Мурманской области. Так, в детский сад №59 города Апатиты сотрудники компании принесли шоколад, на обёртках которого были напечатаны правила поведения на железной дороге. Таким образом, занятие для малышей стало не только познавательным, но и очень сладким.

«Нестандартные методы работы с детьми, направленные на получение положительных эмоций во время изучения материала, повышают интерес к теме занятий», - считают в пресс-службе ОЖД.

За время проведения профилактического мероприятия, с 1 мая по 1 июня 2018 года, на территории Октябрьской железной дороги было проведено почти 1400 тематических лекций. Состоялись 830 совместных с сотрудниками полиции рейдов, в результате которых было выявлено почти 600 нарушений гражданами правил безопасности при переходе через железнодорожные пути.