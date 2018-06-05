Сегодня в Мурманске подняли шведский флаг

06 Июня 2018 года, 13:55

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня празднуется Национальный день Швеции, День шведского флага. В связи с этой датой консульство Швеции в Мурманске подняло флаг скандинавской страны.

Ежегодно в этот день в стокгольмском музее проходит торжественная церемония с участием королевской четы. Над Скансеном поднимается сине-желтый национальный флаг, а дети в национальных костюмах дарят королю и королеве букеты цветов. По всей стране проходят церемонии, на которых новых граждан Швеции поздравляют с получением шведского паспорта.