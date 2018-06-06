«Лопатофон» и «безграничный» экран: какие гаджеты выбирают мурманчане

06 Июня 2018 года, 15:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - ПАО «МТС» проанализировал «гаджетовые» предпочтения жителей Мурманской области и определил, какие устройства мурманчане возьмут с собой в длинный летний отпуск.

1. Фаблет – смартфон с большим экраном, который в народе еще называют «лопатофоном». Если год назад в мурманских салонах МТС фаблеты были «диковинкой» и их покупалось единицы, то сейчас они стали хитом продаж. Примерно два из пяти покупателей выбирают «умные телефоны» с большим экраном.

Почему «лопатофоны» так популярны? Продвинутый смартфон становится для пользователей «единым окном» для развлечений и решения повседневных задач. Он заменяет сразу несколько гаджетов — телевизор c поддержкой HD и 4К, качественный фотоаппарат, электронную книгу, плеер, навигатор и банковскую карту. Более того, современный смартфон начинает замещать традиционно затратные форматы оффлайн-отдыха: походы в кино, театр и на стадионы. Бытовые задачи также легче решаются при помощи смартфона и актуальных приложений: оплата ЖКХ, сервисы госуслуг, такси, доставка еды на дом и многое другое — всеми этими сервисами гораздо комфортнее пользоваться на большом экране качественного смартфона.

2. Еще один тренд Мурманской области и России в целом – жители региона активно переходят на «безрамочные смартфоны». Год назад такие устройства выбирали примерно 1 процент мурманчан. Сегодня - каждый шестой смартфон, приобретенный в салоне МТС, – «безграничный». Средний чек - в районе 23 000 рублей.

3. А вот, какие фаблеты-«безрамочники» жители Мурманской области покупают чаще всего:

Модель Стоимость Honor 9 Lite 14 600 рублей Honor 7X 16 600 рублей Huawei P Smart 12 950 рублей Samsung Galaxy A8 31 009 рублей Samsung Galaxy S8 47 000 рублей

4. LTE – мурманское все. Гаджеты «четвертого поколения» стали настолько популярны в Мурманской области, что лишь один из десяти покупателей выбирает модель «умного телефона» без поддержки 4G. А всего год назад доля LTE-смартфонов составляла около 75 процентов, а за пару лет до этого такие устройства были большой редкостью.

5. C какими 4G-смартфонами покупатели салонов МТС уходят чаще всего?

Модель Стоимость Huawei Y3II 2017 5 800 рублей Honor 6C Pro 10 595 рублей Apple iPhone SE 32Gb 18 300 рублей

Интерес мурманчан к гаджетам легко объяснить бурным развитием 4G-сетей в регионе. Только в 2017 году МТС построила дополнительные базовые станции в городах, где проживает около 500 000 человек. Большая часть новых LTE-«вышек» МТС появилась в Мурманске. Кроме того, 4G-интернета стало больше в Североморске, включая пригородный поселок Сафоново, Мончегорске, Апатитах, Снежногорске, Оленегорске, Кандалакше, а также в Кольском районе – поселках Мурмаши и Зверосовхоз. Запуск новых базовых станций и внедрение новых технологий позволили не только «уплотнить» покрытие 4G-сетью, но и «ускорить» передачу данных для абонентов. В результате в некоторых городах пиковая скорость мобильного интернета достигает 225 Мбит/с.

Кстати, на МТС/Медиа есть множество идей и полезных советов для использования смартфона и скоростного мобильного интернета в повседневной жизни!