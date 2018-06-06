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Главная » НОВОСТИ » В России появился рейтинг арктических компаний
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 15:30

В России появился рейтинг арктических компаний


РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — В Общественной палате состоялась презентация «Полярного индекса» - рейтинга компаний, работающих в Арктической зоне. Совместную разработку экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова представил координатор программа экспертного центра Александр Стоцкий.

«Полярный индекс» стал первым специализированным рейтингом компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России. Рейтинг построен на уникальной методологии, в основе которой лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН. Под таким развитием понимается баланс его экономической, экологической и социальной составляющих. На первом этапе по специальной методике рассчитывается индекс устойчивого развития компаний по этим трём показателям. Эксперты изучают рентабельность активов и динамику выручки компаний, затем условия труда работников и их квалификации, а также развитость инфраструктуры. Без внимания не остаётся политика в отношении коренных малочисленных народов Севера. В экологическом блоке рассматриваются показатели загрязнения окружающей среды и инвестиции в природоохранные мероприятия.

На втором этапе осуществляется опрос экспертов, которые выставляют участвующим в рейтинге компаниям оценки по десятибалльной шкале. В результате расчета каждой компаний присваивается интегральный индекс устойчивого развития в виде цифры от 0 до 1.

«Благодаря акценту на равную важность экономической, социальной и экологической составляющей устойчивого развития, «Полярный индекс» является универсальным инструментом оценки того, насколько сбалансированно развивается та или иная компания, ведущая деятельность в Арктике. Правильно выстроенная работа компаний вносит большой вклад в общее устойчивое развитие арктического региона», - прокомментировал Руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке «Полярного индекса» профессор Сергей Никоноров.

По мнению Александра Стоцкого, «Полярный индекс» важен для понимания процессов, происходящих в Арктике. Он надеется, что компании, ведущие деятельность в Арктике, будут выстраивать свою работу с оглядкой на рейтинг и своё место в нём.

В настоящий момент рейтинг представлен следующим образом:

ПАО «Лукойл»

0,909

ПАО «СИБУР Холдинг»

0,901

ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

0,856

ПАО «Роснефть»

0,839

ПАО «АК «Алроса»

0,826

ПАО «Северсталь»

0,812

Государственная корпорация «Росатом»

0,810

ПАО «Транснефть»

0,807

ПАО «Газпром»

0,779

ПАО «Новатэк»

0,768

ПАО «Совкомфлот»

0,752

ПАО «Т плюс»

0,748

ПАО «Россети»

0,737

ООО «Башнефть-полюс»

0,734

ПАО «ФосАгро»

0,723

АО «ЕвроХим»

0,720

Филиал «РУСАЛ Кандалакша»

0,703

В пятёрку лидеров вошли компании «Лукойл», «СИБУР Холдинг», «Норильский Никель», «Роснефть» и «Алроса». Замыкают первый рейтинг компании «ФосАгро», «ЕвроХим» и «РУСАЛ Кандалакша».

В ближайших планах — провести в рамках проект социологическое исследование по индексу благополучия жителей российской Арктики. Итогам исследования должен стать «народный» полярный индекс. Ожидается, что результаты будут представлены в сентябре 2018 года.

«Полярный индекс» компаний будет обновляться ежемесячно, на основе данных из открытых источников и мнений экспертов.

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