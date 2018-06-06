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06 Июня 2018 года, 16:00

Предприятия Кольского полуострова делают богатейших людей мира ещё богаче


МИР/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Предприятия в Мурманской области приносят доход самым богатым людям мира по версии журнала Forbes. К ним относятся филиалы и региональные подразделения таких компаний, как «Северсталь», «Новатэк», «Норникель», «Русал», «Фосагро» и другие. Среди активов - рудники, обогатительные фабрики, металлургические комбинаты и порты в Мурманске, Никеле, Заполярном, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Ковдоре и Кандалакше, пишет The Independent Barents Observer.

Первым в списке идёт Алексей Мордашов с личным состоянием в 18,7 млрд долларов. В Оленегорске ему принадлежит предприятие по добыче железной руды. Мордашов является основным акционером и председателем совета директоров компании «Северсталь», частью которой является Оленегорский горно-обогатительный комбинат, где производится железорудный концентрат.

Второй в списке - Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 18 млрд долларов. Леониду Михельсону принадлежит порядка 28 процентов акций «Новатэка», который сейчас реализует самый крупный строительный проект на территории Мурманской области. «Кольская верфь» станет базой для строительства и обеспечения крупного проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2» в Обской губе к востоку от полуострова Ямал.

Самым большим приростом состояния может похвастаться Владимир Потанин, который за последний год стал богаче на 330 млн долларов. Личное состояние Потанина, известного в качестве крупнейшего акционера «Норникеля», сейчас составляет 15,9 миллиардов. Он занимает пятое место в российском списке Forbes и 57-е в списке самых богатых людей мира за 2018 год по версии агентства. Его состояние оценивается в 15,9 млрд долларов. Через свою компанию «Интеррос» Потанин контролирует примерно 25 процентов акций «Норникеля».

Геннадий Тимченко занимает четвёртое место в российском списке и 82-е в мировом. Его состояние оценивается в 16 млрд долларов. Ему принадлежит компания Volga Group, которой принадлежит 23 процента акций «Новатэка». «Новатэк» сейчас строит «Кольскую верфь», крупнейшую базу обеспечения проектов по добыче природного газа в российской Арктике, включая новый завод по производству СПГ в Обской губе.

Андрей Мельниченко занимает седьмое в российском и 88-е в мировом списке Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Мельниченко является основным акционером «Еврохима», компании, которой принадлежит Ковдорский горно-обогатительный комбинат по производству фосфатных удобрений.

Олег Дерипаска занимает 19-е место в российском и 248-е в мировом списке Forbes. Его состояние оценивается в 6,7 млрд долларов. Дерипаска был учредителем «Русала» и контролирует 48 процентов компании через En+ Group. «Русалу» принадлежит Кандалакшский алюминиевый завод на беломорском побережье Кольского полуострова.

Андрей Гурьев занимает 26-е место в российском и 466-е в мировом списке Forbes. Его состояние оценивается в 4,5 млрд долларов. Гурьев, который начинал свою карьеру у Михаила Ходорковского, заработал большую часть своего состояния благодаря компании «Фосагро», которой принадлежат рудники и обогатительные фабрики по производству апатитового и нефелинового концентрата для производства удобрений в Кировске и Апатитах. Сегодня «Фосагро» принадлежит 100 процентов «Апатита», которые перешли компании от группы «Менатеп» Михаила Ходорковского после его ареста в 2003 году. Гурьев является мажоритарным акционером компании, руководит которой его сын Андрей Гурьев-младший.

Вячеслав Моше Кантор занимает 30-е место в российском и 606-е в мировом списке Forbes. Его состояние оценивается в 3,7 млрд долларов. Кантор является главой группы «Акрон», в которую входит «Северо-западная фосфорная компания», которой принадлежит горно-обогатительный комбинат производству апатитового и нефелинового концентратов на месторождении Олений ручей в Хибинских горах Кольского полуострова.

Фото: Wiki Commons, Kremlin.ru, личные страницы, Всемирный экономический форум

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  • Мда, что ж северяне-то такие бедные?..
  • Буржуи!!! Дайте пару миллиончиков для маленького бизнеса.
  • Абалдеть.., край миллиардеров :(( И это ещё без депутата-котоолигарха, являющегося основным акционером ЗАО "город-герой Мурманск".
  • что то твоих кровных врагов- либералов не видно. Все сплошь "патриоты".
  • Чё злой такой? Кто там тебя обидел, пойду посмотрю...
  • да посмотрел сегодня очередного "патриота" как брали - начальника отдела кадров на Петровке 38, Егора Панова. Вот и думаю, когда ж они наедятся то.
  • Да не, никто не обижал. Ну слушай, ещё раз - менять миллиардеров-"патриотов" на миллиардеров-"либералов" смысла нету. Просто мы с тобой местами на интернет-форумах поменяемся, а жизнь наша - нет. Вразумел? Ну и чудно.
  • Чем у вас всё закончилось ? Кто победил?
 
 
 
 
 
 
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