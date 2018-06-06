Бензин в России подорожал ещё на 1,4%

06 Июня 2018 года, 16:15

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 29 мая по 4 июня 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,1%, с начала года – 101,7%

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,7%, пшено – на 1,0%, куры – на 0,8%, рис – на 0,4%, свинину, баранину и маргарин – на 0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,1%, крупа гречневая – на 0,5%, чай – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, при этом капуста белокочанная подорожала на 11,8%, лук и морковь – на 3,2-3,8%, картофель и яблоки – на 0,7-1,2%.

В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,5% и 4,0% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 1,4%, дизельное топливо – на 1,2%.