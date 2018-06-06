В мурманском локомотивном депо построят новые очистные сооружения

06 Июня 2018 года, 16:28

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ — В зоне ответственности дороги для повышения качества очистки сточных вод в 2018 году будут введены в эксплуатацию очистные сооружения локомотивного депо Мурманск. Об этом говорится в сообщении Октябрьской железной дороги.

«Очистка будет производиться методом электрокоагуляции: под воздействием электрического тока в результате растворения алюминиевых электродов образуются хлопья гидроксида алюминия, которые на своей поверхности сорбируют загрязнения. В результате установки водоочистного комплекса концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов будет соответствовать нормативным показателям», - говорится в сообщении.