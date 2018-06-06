Роман Дурягин: к Мурманской области приковано большое внимание со стороны многих стран

06 Июня 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в городе Санкт-Петербурге госпожой Эльтье Адерхольд. Поводом встречи стал вопрос о социально-экономическом развитии Мурманской области, развитии международных связях региона и перспективах сотрудничества Мурманской области и ФРГ.

«Сегодня к Мурманской области приковано большое внимание со стороны многих стран, в первую очередь это связано с развитием Арктики и северного морского пути. [... ] География наших отношений очень широка и, помимо наших традиционных близ находящихся партнёров мы в последнее время принимали наших партнёров и из далёких стран: Япония, Китай, Южная Африка. Мы будем рады, если этот список пополнится партнёрами из Германии», - сказал Роман Дурягин.

Также он отметил, что у России с Германией большой опыт взаимодействия. Теперь основной задачей является сохранить и преумножить уровень взаимоотношений. Российская сторона обращает внимание на развитие Арктики по причине стратегических интересов на Кольском севере. Но не менее важно и наладить сотрудничество с другими странами в этой области.

«Я первый раз в Мурманске. Но у меня такое впечатление, будто это уже не в первый раз. [...] Для меня будет очень интересно узнать, какие вы видите перспективы сотрудничества. Мой заместитель доложила мне, что по вашим сведениям, объём торговли с Германией вырос в последнем месяце. Другая тема касается экологии. Сейчас я приехала к вам прямиком из Мончегорска. Там мне доложили, что есть большие планы по улучшению экологии, производства», - передала слова Эльтье Адерхольд сотрудник отдела политики и прессы Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге.

Также Эльтье Адерхольд рассказала, что на встрече в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Марина Ковтун произвела на неё высокое впечатление, потому что «очень объёмно объяснила стратегические планы по поводу дальнейшего развития Мурманска и всей области».