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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Россияне уже отправили на «Прямую линию» более 1,3 миллиона вопросов
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 16:48

Россияне уже отправили на «Прямую линию» более 1,3 миллиона вопросов


РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Число вопросов, поступивших в преддверии «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,3 млн, передаёт ФАН со ссылкой на организаторов мероприятия. Об этом сообщает «RT».

К 9:00 поступило свыше 760 тысяч звонков, 306 тысяч смс-сообщений, а также 30 тысяч ммс-сообщений. Более 9 тысяч сообщений пришло в видеоформате. Возможностью задать вопрос на специальном сайте воспользовались 140 тысяч человек. Через соцсети в текстовом формате поступило свыше 36 тысяч сообщений, в формате видео — 1,5 тысяч.

Ранее «Би-порт» сообщал, что жители Мурманской области также записали обращение президенту. Северяне попросили Владимира Путина разобраться с вопросом оплаты отопления. По словам обратившихся, давно перешедших на электрообогрев, деньги они платят за несуществующие услуги.

Фото: пресс-служба Кремля

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