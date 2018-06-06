Россияне уже отправили на «Прямую линию» более 1,3 миллиона вопросов

06 Июня 2018 года, 16:48

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Число вопросов, поступивших в преддверии «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,3 млн, передаёт ФАН со ссылкой на организаторов мероприятия. Об этом сообщает «RT».

К 9:00 поступило свыше 760 тысяч звонков, 306 тысяч смс-сообщений, а также 30 тысяч ммс-сообщений. Более 9 тысяч сообщений пришло в видеоформате. Возможностью задать вопрос на специальном сайте воспользовались 140 тысяч человек. Через соцсети в текстовом формате поступило свыше 36 тысяч сообщений, в формате видео — 1,5 тысяч.

Ранее «Би-порт» сообщал, что жители Мурманской области также записали обращение президенту. Северяне попросили Владимира Путина разобраться с вопросом оплаты отопления. По словам обратившихся, давно перешедших на электрообогрев, деньги они платят за несуществующие услуги.

Фото: пресс-служба Кремля