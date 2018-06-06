Экспедиционный отряд Северного флота вышел в направлении архипелага Новая Земля

06 Июня 2018 года, 17:16

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля. В первый день марша пройдено 64 километра по труднопроходимой местности. Во время движения личный состав экспедиционного отряда совершил дневной привал, выполнил намеченные исследовательские работы, а на ночной отдых остановился в устье реки Вадега.

Запланировано, что по Южному острову архипелага Новая Земля военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. По маршруту предусмотрено делать остановки для отдыха. Намечено около восьми мест стоянок, где привалы будут длиться от двух до пяти суток.

На архипелаг Новая Земля экспедиционный отряд Северного флота переброшен в начале июня. На аэродром Рогачёво были доставлены около 30 военнослужащих, пять двухзвенных гусеничных плавающих транспортёров ДТ-10-П «Витязь», два армейских снегохода А-1 и весь перечень необходимых запасов, экипировки и оборудования.

Экспедиционный отряд Северного флота сформирован из наиболее подготовленных военнослужащих контрактной службы из состава сухопутных и береговых войск СФ. Все они прошли курс специальной подготовки для действий в экстремальных условиях Арктики.