В Норвегии обсудили планы сотрудничества приграничных муниципалитеов

06 Июня 2018 года, 19:00

НОРВЕГИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – В саамской столице Норвегии Карасйок прошло общее собрание совета Северных приграничных муниципалитетов. Из основных рассматриваемых вопросов — утверждение годового отчёта о деятельности Совета и финансового отчета за 2017 год, а также утверждение плана мероприятий и бюджета на 2018 год.

Согласно уставу организации, на общем собрании проходят и выборы нового состава правления, председателя и его заместителей. Участники общего собрания решили переизбрать нынешнее правление во главе с Руне Рафаельсеном, мэром коммуны Сёр-Варангер, на новый срок. От Печенгского района в состав правления вошёл глава администрации Эдуард Затона. Его заместителем избрана глава Никеля Елена Будахина.

Принимающая сторона организовала для участников общего собрания экскурсию в Саамский парламент, а Советом Северного Калотта был проведён семинар по приграничным вопросам. Следующее заседание правления состоится в Никеле 28 сентября 2018 г. Оно будет приурочено к VIII Дням российско-норвежского приграничного сотрудничества.