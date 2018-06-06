До +10 градусов ожидается в Мурманской области

07 Июня 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Погоду Кольского полуострова 7 июня будет определять периферия обширного активного циклона с центром на севере Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +5+10 градусов

В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

На реках Мурманской области начинаются дождевые паводки. 5-6 июня уровни воды на большинстве рек повышались на 2-10 см в сутки, на реках юго-запада области (рр. Ёна, Тумча и др.) - до 32 см за сутки. Температура воды в реке Кола 6 июня в 8 часов утра равна 8,2 градусам.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +3 градуса, ветер юго-западный 4-8 м/с.