В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев

07 Июня 2018 года, 09:00

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Заполярной столице возбуждено уголовное дело по факту вырубки рябины на улице Книповича. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Установлено, что до 10 мая в период до 12 часов неустановленное лицо у дома номер 24 по ул. Академика Книповича в Мурманске осуществило повреждение до степени прекращения роста трех деревьев породы рябина», – говорится в сообщении.

Ущерб, который был нанесён в результате вырубки деревьев, оценивается в сумму более 95 тысяч рублей. Ход расследования данного уголовного дела находится под надзором природоохранной прокуратуры.