Владимир Путин может позвонить Марине Ковтун – источник

07 Июня 2018 года, 09:33

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в полдень состоится очередная «прямая линия» президента страны с народом. Впервые глава государства будет самостоятельно выходить на конференц-связь с руководителями субъектов и членами правительства. В связи с этим чиновникам рекомендовано быть на рабочих местах, не брать отпуск и не планировать мероприятия.

К моменту начала «прямой линии» президенту уже отправили более 1,3 миллионов вопросов. Среди них – коллективное видеообращение жителей Кандалакши, где до сих пор не наведён порядок с оплатой за электрообогрев.

По информации «Би-порта», Мурманская область попала в число регионов, с которыми у президента запланирована связь. «Дойдёт ли очередь до Мурманска неизвестно, но вероятность такая существует», – сообщил собеседник агентства.

Во время прошлого общения с президентом жительница Апатитов Дарья Старикова подняла вопрос о качестве и доступности здравоохранения в регионе. По указанию Путина апатитчанку перевели на лечение в московскую клинику, однако спасти её не удалось – 22 мая Дарья скончалась.

Фото: пресс-служба Кремля