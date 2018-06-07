«Севжилсервис» проведёт юбилейный детский праздник в Мурманске

07 Июня 2018 года, 10:20

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В ближайшее воскресенье, 10 июня, компания «Севжилсервис» проведет пятый грандиозный детский праздник, посвященный Дню защиты детей.

«В этом году у нас прям огромное количество партнеров, много новых и совершенно разнообразных. Мы очень рады, что на наш призыв подарить детям радость откликаются так много организаций. Это очень здорово, – рассказывает Дмитрий Афиногенов, представитель компании «Севжилсервис». – Дети для нашей организации очень большая ценность, мы считаем воспитание подрастающего поколения очень важным направлением. Это ведь наше будущее».

В этом году детей ждут уже традиционные полоса препятствий от страйкбольной команды «Mercs», мастер-класс от Федерации регби Мурманской области, представление от клуба дрессированных собак «Романов-на-Мурмане».

Будут и совершенно новые площадки. Так, игровые зоны представит Центр молекулярной диагностики на Лобова, клубы «Школа мужества» и «Спарта», мастер-класс по боевому самбо проведет клуб «Норд Русич». Зону творчества для детей готовит известная мурманская компания. Детей также ждёт танцевальный флеш-моб, сувениры, шарики, подарки и настоящие хаски.

В этом году праздник пройдет под девизом «Чистота начинается с тебя!», а главным супергероем праздника традиционно станет полюбившийся детям Севжилмен.

Праздник начнётся 10 июня в 15:00 на территории гимназии № 9 (ул. Ивченко, 15).