В областном правительстве рассказали, как вырастут цены на услуги ЖКХ

07 Июня 2018 года, 10:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Комитет по тарифному регулированию Мурманской области информирует об изменении тарифов на тепловую энергию, воду, водоотведение, электроэнергию с 1 июля 2018 года. Третий год подряд тарифы на электрическую энергию увеличатся только на 1%. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по РФ.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области с 1 июля 2018 года для домов с газовыми плитами составят 2,680 руб./кВтч (до 01.07.2018 – 2,650 руб./кВтч). Для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,892 руб./кВтч (до 01.07.2018 – 1,862 руб./кВтч).

Розничные цены на газ, сжиженный в 2018 году, не изменятся и останутся на уровне 2015 года (в 2017 году розничные цены не повышались). Розничные цены на газ сжиженный составят (с НДС): АО «Мурманоблгаз» – 64,49 руб./кг или 136,62 руб./м3. C учётом особенностей региона на текущий момент тарифы на газ сложились самыми максимальными по СЗФО.

Тарифы на коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения в Мурманской области одни из самых низких по СЗФО. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 24,32 руб./м3 с НДС. Тарифы в сфере водоотведения в нашем регионе также одни из самых низких по Северо-Западному федеральному округу. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 19,77 руб./м3 с НДС.

Тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими по Северо-Западному федеральному округу. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 3150,36 руб./Гкал с НДС. При этом в целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги начиная с 2013 года темп роста тарифов на тепловую энергию – самый низкий по СЗФО. Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов.

Средний индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством Российской Федерации для Мурманской области на 2018 год в размере 3,4%, выдержан. Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.