В Мурманской области стали меньше потреблять электричества

07 Июня 2018 года, 10:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – По оперативным данным Кольского регионального диспетчерского управления, потребление электроэнергии в Мурманской области в мае 2018 года составило 962,0 млн кВт.ч, что на 7,0% меньше объема потребления за аналогичный месяц 2017 года.

«Снижение в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха, а также со снижением потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями. В мае текущего года температура воздуха в регионе составила 7,9°С, что на шесть градусов выше температуры мая 2017 года», – отмечают специалисты.

Несмотря на майское снижение с начала года в Кольском РДУ зафиксировали незначительный рост потребления электроэнергии (на 0,1%).