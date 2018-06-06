Мошенники разыгрывают «призы» FIFA и разводят фанатов на деньги

07 Июня 2018 года, 11:00

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Киберпреступники собирают личные данные футбольных болельщиков и разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег, рассказали «Известиям» в InfoWatch. В «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении поддельных предложений дешёвых авиабилетов и жилья. Преступники используют сомнительные сайты по тематике Чемпионата мира по футболу для сбора личных данных болельщиков.

«Имея такую информацию, мошенники могут сделать пользователям более адресное, привлекательное «предложение». Например, под видом акции для болельщиков конкретной команды или для посетителей конкретного матча. Уровень доверия к таким предложениям изначально выше», — отметил руководитель отдела аналитики InfoWatch Сергей Хайрук. Получив такие данные, мошенники могут легко похищать деньги фанатов.

Различные сетевые мошенники уже активизировались. Они размещают на своих сайтах официальную символику чемпионата мира по футболу FIFA. На таких страницах всем желающим предлагают участвовать в розыгрышах призов, якобы организованных FIFA, крупными банками и международными инвестиционными фондами, выяснили в Dr. Web. «Призами» могут быть дорогие автомобили, значительные денежные суммы, туристические путевки и бесплатные билеты на мундиаль.

«Мошенники используют старую схему. Жертве сообщают о крупном выигрыше, для получения которого на счет мошенника нужно перевести несколько сотен рублей», - пояснили в Dr. Web.

Также болельщикам могут приходить поддельные сообщения от лица крупных брендов: Coca-Cola, Visa или Международной федерации футбола, которые сообщают о «выигрыше». Еще одна опасность – появление большого количества поддельных сайтов с предложением дешевых авиабилетов и жилья в городах проведения.