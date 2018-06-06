Мурманская область опустилась в рейтинге благосостояния семей

07 Июня 2018 года, 11:20

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало данные исследования благосостояния российских семей за 2017 год. Исходя из полученных результатов, специалисты сделали вывод, что в стране стало меньше бедных семей с детьми.

В ТОП-10 рейтинга существенных изменений не произошло – по-прежнему первые строчки рейтинга занимают «добывающие» регионы: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия, Сахалинская и Магаданская области. Здесь же расположились обе столицы – Москва и Петербург, а также Камчатка, которая благодаря росту свободного денежного остатка на 28% вытеснила Мурманскую область из первой десятки на 12-ю строчку.

Вместе с тем Мурманская область продолжает оставаться в лидерах по уровню благосостояния среди регионов СЗФО.