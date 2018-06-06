В России появилась первая в мире атомная субмарина-спасатель

07 Июня 2018 года, 11:35

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Военно-морской флот России получил на вооружение субмарину, способную спасти экипаж другого подводного аппарата на большой глубине. Такая операция осуществляется максимально скрытно, в том числе подо льдом. Сейчас ни одна страна не обладает подобными технологиями.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в интересах ВМФ была модернизирована подлодка «Подмосковье». На ней установлена специальная надстройка, к которой крепится глубоководный аппарат АС-40 «Бестер». Сейчас проводятся испытания новой спасательной системы.

Экипаж «Бестера» состоит из шести человек. Трое находятся непосредственно в батискафе и управляют им. Остальные на борту «Подмосковья» обеспечивают погружение аппарата. Для повышения точности управления на батискафе есть телекамеры и специальный пульт, оснащенный чувствительным джойстиком.

«Бестер» оборудован системой стыковки. Полость специальной камеры под действием перепада давлений, как большая присоска, плотно удерживается на стыковочном узле аварийной субмарины. Это позволяет с большой глубины «сухим» путем эвакуировать экипаж терпящей бедствие подлодки. Этот способ спасения считается наиболее безопасным. За один раз батискаф может принять на борт 22 человека.

Фото: центр судоремонта «Звездочка»