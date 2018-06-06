Северянка заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии – 2018»

07 Июня 2018 года, 11:50

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Информационно-образовательный электронный журнал для работников социальной сферы «СОННЭТ» провел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2018». Конкурс был приурочен к профессиональному празднику – Дню социального работника. На конкурс поступило 107 заявок более чем из десяти регионов страны по семи номинациям. В шорт-лист вошли 32 работы, среди которых и определялись победители.

Специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения Юлия Ушакова заняла второе место. Она представила презентацию в номинации «Лучший специалист по социальной работе, специалист организации социальной защиты».