В рамках акции «Добровольцы – детям» в регионе прошли праздничные мероприятия

07 Июня 2018 года, 12:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Специалисты отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с волонтерами молодежной организации «Новое поколение» организовали для воспитанников игровую программу «Пусть смеются дети!». В ходе праздника ребята вместе с волонтёрами отгадывали загадки, участвовали в подвижных играх, а также приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Счастье глазами детей».

В Терском районе прошло мероприятие «Дети, пусть вам улыбается мир!». Волонтёры совместно с Домом культуры в Умбе, Центром детского творчества и Терским комплексным центром социального обслуживания населения организовали для детей интерактивные площадки: мастер-классы по ручному труду и декоративно-прикладному творчеству, мини-футболу, настольным играм. А взрослые смогли познакомиться с принципами позитивного воспитания в интерактивной кабинке «Школа для родителей».

Для воспитанников Мончегорского дома-интерната для умственно-отсталых детей прошло физкультурно-развлекательное мероприятие «На что похоже солнце!». Дети стали главными актёрами в инсценировке по произведениям Агнии Барто «Игрушки», а также приняли участие в спортивных эстафетах.