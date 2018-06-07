Колэнерго примет участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

07 Июня 2018 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - По инициативе Минэнерго РФ в сентябре 2018 года на территории Мурманской области пройдет очередной Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче». Активным участником мероприятия выступает филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»).

Фестиваль традиционно будет посвящён вопросам энергосбережения и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. Значительное внимание планируется уделить вопросам развития энергетики и популяризации профессий ТЭК.

В частности, Колэнерго представит спецтехнику и фотовыставку «Лица энергетики». В течение всего года в образовательных учреждениях региона специалисты проводят уроки по электробезопасности, в том числе акцентируя внимание подростков на использовании доступных современных энергосберегающих технологий и необходимости бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам.

В 2017 году фестиваль поддержали 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и Мурманская область. В нашем регионе фестиваль состоялся 15 сентября 2017 года на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», участие в котором приняли свыше 450 школьников Мурманской области.

Программа фестиваля в текущем году обещает быть еще более разнообразной. Мероприятия ориентированы не только на школьников, но и на студентов высших и средне-специальных учебных заведений.