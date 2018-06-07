Почти треть россиян считают основной проблемой в стране здравоохранение

07 Июня 2018 года, 12:27

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Самыми проблемными сферами россияне считают здравоохранение, образование и экономику. Эти ответы лидируют по результатам опроса ВЦИОМа «Проблемный фон страны: мониторинг», с которыми ознакомились «Известия». Граждане стали реже жаловаться на низкий уровень жизни, зарплат и пенсий.

Больше всего проблем сейчас в системе здравоохранения, заявили 28% участников исследования ВЦИОМа. Год назад самой проблемной её считали только 13% россиян. Одновременно по сравнению с 2017 годом выросло и число респондентов, отмечающих наличие недостатков в образовательной (с 8 до 23%) и экономической (с 16 до 21%) сферах.

В прошлом году граждане в основном обращали внимание на вопросы, связанные с благосостоянием и размером доходов. Так, 26% опрошенных отмечали, что в стране сохраняется низкий уровень жизни и зарплат. За год их число уменьшилось до 14%. Не так остро стоит теперь и проблема пенсий, считают россияне. Если в 2017 году выплаты по старости и пенсионную реформу негативно оценивали 16%, то сейчас такой ответ дали всего 11%.

«Ожидания абсолютно конкретные: граждане хотят получить работающие системы здравоохранения и образования — это те критерии, по которым в ближайшие годы будет измеряться эффективность государства», — пояснил руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.