В Минске обсудили сотрудничество с Мурманской областью

07 Июня 2018 года, 12:38

МИНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Делегация Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным посетила Республику Беларусь. Там состоялась рабочая встреча делегации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Александром Суриковым.

Темой беседы стали вопросы развития сотрудничества между Мурманской областью и Республикой Беларусь в рамках реализации Соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также в ходе встречи обсуждались культурные и гуманитарные связи между Мурманской областью и Республикой Беларусь. Кроме того, рассмотрен ход выполнения плана мероприятий рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области на 2018-2020 годы.

В 2019 году сотрудничеству Мурманской области с Республикой Беларусь исполнится 25 лет. Беларусь традиционно входит в число основных внешнеторговых партнёров Мурманской области, занимая восьмое место по итогам 2017 года. В программу визита делегации также включено посещение международного форума «Белагро» и предприятий-партнёров, среди которых БелАЗ, Минский автомобильный завод, «Амкодор», Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш», а также свободная экономическая зона «Минск».