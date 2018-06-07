Путин назвал рост цен на бензин результатом неточного регулирования

07 Июня 2018 года, 13:40

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — Цены на автомобильное топливо в России растут из-за неточного регулирования в сфере энергетики и энергоресурсов. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент Владимир Путин.

«То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал прзидент.

По словам Путина, правительство пересмотрело некоторые налоговые меры по наполнению бюджета, что подстегнуло вывоз сырой нефти. Он отметил, что к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен.