В Кировске прошла военно-спортивная игра «Знамя Победы»

07 Июня 2018 года, 13:55

КИРОВСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В мае этого года Центр детского творчества «Хибины» совместно с отделением «ЮНАРМИИ» организовал открытую муниципальную военно-спортивную игру «Знамя Победы». К участию в игре были приглашены обучающиеся общеобразовательных организаций, представители патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов и спортивных команд численностью девять человек.

В подготовке и проведении военно-патриотической игры активное участие приняли работники 30-й пожарной части по охране Кировска. Для проведения соревнований была подготовлена учебно-тренировочная полоса.