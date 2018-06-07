Апатиты вновь прозвучали в рамках «прямой линии» президента

07 Июня 2018 года, 14:11

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — Мурманская область вновь всплыла в рамках «прямой линии», которую сегодня проводит президент России Владимир Путин. И вновь темой стало здравоохранение, а именно борьба с онкологическими заболеваниями. Один из волонтёров, которые помогают проводить «прямую линию», зачитал список обращений граждан со всей страны с жалобами на доступность онкологической помощи, позднюю диагностику и невозможность получить необходимые лекарства. Список открывали Апатиты. По словам волонтёра, врач-онколог ведёт приём всего два часа в день. В Калининграде запись к специалисту расписана на три месяца вперёд, а в Брянске женщина скончалась от болевого шока из-за отсутствия лекарств.

Владимир Путин заявил, что ранняя диагностика онкологических заболеваний является приоритетной задачей для государства. Сейчас выявляемость составляет около 30%, а нужно — 50-70%.

«Только тогда мы обеспечим нормальное качество жизни больных минимум на пять лет и более», - сказал глава государства.

В прошлом году жительница Апатитов Дарья Старикова обратилась к президенту на «прямую линию» и рассказала, что из-за неправильного диагноза её вовремя не начали лечить от рака. В последующем девушка с четвёртой стадией заболевания была госпитализирована в Москву, где спустя год скончалась.

Фото: пресс-служба Кремля