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Главная » НОВОСТИ » Международные эксперты высоко оценили работы, проведённые в Губе Андреева
 
 
 
 
07 Июня 2018 года, 14:45

Международные эксперты высоко оценили работы, проведённые в Губе Андреева


МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — Международные эксперты в области ядерной и радиационной безопасности высоко оценили результаты работ по подготовке к вывозу и вывозу ядерного топлива из Губы Андреева. В Мурманске состоялось совещание Экспертной группы по управлению ядерным наследием при Агентстве по ядерной энергетике при Организации экономического сотрудничества и развития. Среди участников — представители Норвегия, Франции, США, Великобритании и России. Как рассказал журналистам руководитель проектов международной технической помощи ГК «Росатом» Анатолий Григорьев, эксперты проводят оценку работ, выполняемых на радиационно опасных объектах: осматривают объекты, проверяют полноту мероприятий по обеспечению безопасности персонала, окружающей среды, вырабатывают рекомендации, которые являются обязательными.

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«Этот визит направлен на изучение лучших практик в области ядерной энергетики. И я бы очень хотел, чтобы наработанный нами опыт стал примером лучших российских практик в вопросах решения проблем обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами», - сказал Анатолий Григорьев.

В июне 2017 года в Губе Андреева завершилась подготовка к вывозу отработавшего ядерного топлива и были отправлены первые партии с опасными отходами. В торжественной церемонии приняли участие представители всех стран-доноров, которые оказывали поддержку в реализации этого проекта. Директор программы сотрудничества с регулирующими органами Норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности Малгоржата Сневе отмечает, что Губа Андреева является примером того, как оператору и регулятору удалось найти общий язык.

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«Группа экспертов изучает подходы регуляторов к решению проблем ядерного наследия. Это очень сложный вопрос, поскольку в мире не существует единого подхода к вопросам регулирования этой проблемы. Андреева Губа в этом смысле является примером того, как регулятору удалось найти грамотный подход», - сказала журналистам Малгоржата Сневе.

Согласен с ней и Тед Лазо, отвечающий в экспертной группе за программы радиационной безопасности. То, как регулирующие органы и оператор смогли договориться, произвели на него большое впечатление.

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«Наибольшее впечатление на меня произвёл дух единомыслия между оператором и регулятором — они поставили перед собой единую цель и идут к ней, пытаются добиться результата наилучшим способом», - сказал эксперт.

Говоря в целом о безопасности, Лазо отметил, что этот вопрос лежит в субъективной плоскости. Кто-то чувствует себя спокойно в комнате, в которой полно пауков, кто-то будет в ужасе от этого. Но в одном он уверен — в Губе Андреева делают всё, чтобы максимально повысить уровень безопасности.

«По-моему, это делается вполне успешно, здесь очень хорошее понимание того, как обеспечить безопасность. Безопасно ли тут? Я бы тут жил с моими детьми, я думаю, тут всё в порядке, люди хорошо выполняют свою работу», - подытожил Лазо.

Между тем, вывоз топлива из Губы Андреева идёт полным ходом. Десятилетний срок, обозначенный Анатолием Григорьевым в прошлом году, пока таковым и остаётся. Три эшелона уже отправлены на ПО «Маяк», четвёртый сформирован, но выехать не сможет до окончания чемпионата мира по футбола — ограничения на перевозку опасных грузов были наложены федеральными властями.

«Темп выгрузки позволяет сказать, что мы можем до восьми эшелонов вывозить ежегодно», - сказал Анатолий Григорьев.

Всего в 2018 году запланирована отправка по меньшей мере трёх эшелонов. Вопрос отправки четвёртого пока под вопросом — его может профинансировать Норвегия.

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