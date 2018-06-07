Мурманский аэропорт получил постоянный допуск на приём самолётов Airbus A321

07 Июня 2018 года, 16:01

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманский аэропорт получил разрешение на приём и выпуск самолётов Airbus A321. Соответствующий допуск был выдан Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией).

«Аэродром допущен к приёму А321 и его модификаций с ограничениями среднегодовой интенсивности полётов два самолётавылета в неделю», – говорится в разрешительной телеграмме Росавиации.

До настоящего времени операции по приёму и выпуску самолётов Airbus A321 осуществляясь по разовому разрешению. Постоянный допуск позволит авиакомпаниям в случае необходимости оперативно заменять самолёт на более вместительный. Особенно это будет удобно в период пиковых загрузок. По информации «Би-порта», одним из эксплуатантов А321 на мурманском направлении может стать «Аэрофлот» – уже сейчас загрузка на московских рейсах составляет 95-96%. Ранее национальный перевозчик принял решение об увеличении с 1 августа частоты полётов на маршруте Москва – Мурманск до четырёх в день.

Фото: М. Паламарчук