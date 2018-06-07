Будущие инженеры из Нижнего Новгорода побывали на Кольской АЭС

07 Июня 2018 года, 16:16

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Кольскую АЭС посетили 40 студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Студенты побывали в машинном зале и на полномасштабном тренажере блочного щита управления энергоблоком, встретились с главным инспектором Кольской АЭС Игорем Маракулиным, некогда также окончившим НГТУ.

«Чем привлекательна наша станция? У нас мощные инженерные службы, - рассказал он в ходе встречи. – Ребята приходят и получают сложные и интересные задачи, на которых можно расти интеллектуально и приобретать практические навыки. В городе есть всё необходимое для комфортной жизни и реализации себя вне трудовой деятельности. Всё это вы можете оценить, поступая к нам на практику и впоследствии на работу».

В 2017 году 119 учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений прошли практику в подразделениях АЭС. Для студентов, обучающихся по профильным специальностям, таким как ядерная физика или эксплуатация атомных установок, подобная ознакомительная практика помогает в учебе и последующем трудоустройстве.