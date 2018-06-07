На Мурманском морском вокзале открылся международный пункт пропуска

07 Июня 2018 года, 16:28

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске в здании морского вокзала открылся международный пункт пропуска. Участие в торжественной церемонии приняли представители Минтранса, таможни, Росгранстроя и ФСБ.

«Открытие пункта пропуска позволит привлечь в наш регион значительные туристические потоки, расширить географию туристов и создать новые рабочие места, в том числе в малом бизнесе», - отметил Юрий Антипенко, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Мурманской таможни.

Туристические суда и круизные лайнеры будут швартоваться у причала морского вокзала, а пассажиры проходить пограничный и таможенный контроль в новом пункте пропуска, расположенном в здании морского вокзала. Пропускная способность нового пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год. В пункте пропуска будет также осуществляться пограничный ветеринарный контроль.

Первый приход туристического судна ожидается 20 июня.