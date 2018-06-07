Путин высказался о перспективах третьей мировой войны

07 Июня 2018 года, 16:40

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин сегодня в ходе «прямой линии» высказался о перспективах и возможных последствиях третьей мировой войны. По его словам, понимание, что это может привести к краху цивилизации, сдерживает страны от опасных действий.

«Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал: «я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвёртая будет вестись с помощью камней и палок. Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене», — сказал Путин.

По его словам, то, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов — это следствие того, что ведущие военные державы установили стратегический паритет.

Фото: пресс-служба Кремля