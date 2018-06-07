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Главная » НОВОСТИ » Мурманские утки грубо нарушают ПДД
 
 
 
 
07 Июня 2018 года, 17:33

Мурманские утки грубо нарушают ПДД


МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске семейство уток внезапно выбежало на проезжую часть, напугав тем самым несколько водителей.

Курьез произошел сегодня днем на улице Полярные Зори. На кадрах, запечатлённых автолюбителями видно, как утка и несколько утят внезапно выбегают на проезжую часть. По счастливой случайности, обошлось без утиных жертв – все водители смогли вовремя среагировать и остановиться.

Закончилось все мирно: водители терпеливо пропустили маленьких нарушителей ПДД, и продолжили движение.

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