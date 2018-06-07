Мурманские утки грубо нарушают ПДД

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске семейство уток внезапно выбежало на проезжую часть, напугав тем самым несколько водителей.
Курьез произошел сегодня днем на улице Полярные Зори. На кадрах, запечатлённых автолюбителями видно, как утка и несколько утят внезапно выбегают на проезжую часть. По счастливой случайности, обошлось без утиных жертв – все водители смогли вовремя среагировать и остановиться.
Закончилось все мирно: водители терпеливо пропустили маленьких нарушителей ПДД, и продолжили движение.