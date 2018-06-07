Программа празднования Дня России в Мурманске

07 Июня 2018 года, 17:15

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - На центральной площади Мурманска Пять Углов 12 июня состоится народное гулянье, посвященное Дню России.

В 12:00 начнет работать праздничная ярмарка и детский городок у гостинично-делового центра «Меридиан».

С 12:30 до 14:00 каждый желающий сможет принять участие в уличных развлечениях:

– шатер-караоке (всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России);

– спортивный проект «Родной двор – родной город»;

– игровая площадка, посвященная чемпионату мира по футболу в России «Болеем за наших!». Здесь можно посоревноваться во владении мячом (футбольный фристайл, чеканка мяча, пенальти).

С 13:00 до 13:30 – прохождение воспитанников филиала «Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации» по проспекту Ленина и исполнение гимна училища на главной сцене праздника.

Концерт на главной сцене начнется в 14:00.

В программе:

– массовое исполнение гимна Российской Федерации;

– флаг-шоу;

– большой гала-концерт с участием артистов Мурманска, области и Санкт-Петербурга.

В 16:00 в сквере на улице Ленинградской стартует фестиваль хип-хоп культур.