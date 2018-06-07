Программа празднования Дня России в Мурманске

МУРМАНСК/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - На центральной площади Мурманска Пять Углов 12 июня состоится народное гулянье, посвященное Дню России.
В 12:00 начнет работать праздничная ярмарка и детский городок у гостинично-делового центра «Меридиан».
С 12:30 до 14:00 каждый желающий сможет принять участие в уличных развлечениях:
– шатер-караоке (всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России);
– спортивный проект «Родной двор – родной город»;
– игровая площадка, посвященная чемпионату мира по футболу в России «Болеем за наших!». Здесь можно посоревноваться во владении мячом (футбольный фристайл, чеканка мяча, пенальти).
С 13:00 до 13:30 – прохождение воспитанников филиала «Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации» по проспекту Ленина и исполнение гимна училища на главной сцене праздника.
Концерт на главной сцене начнется в 14:00.
В программе:
– массовое исполнение гимна Российской Федерации;
– флаг-шоу;
– большой гала-концерт с участием артистов Мурманска, области и Санкт-Петербурга.
В 16:00 в сквере на улице Ленинградской стартует фестиваль хип-хоп культур.