Эксперты обсудили зеленое финансирование проектов развития в Арктике

07 Июня 2018 года, 16:45

МОСКВА/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — Вопросы финансирования проектов в сфере возобновляемой энергетики обсудили на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». Модератором встречи выступил Александр Воротников, доцент РАНХ и ГС, эксперт Проектного офиса развития Арктики по ГЧП, к.х.н.

На фоне общемировых тенденция возникает необходимость перехода на так называемые «зелёные» инструменты финансирования проектов. Это долговые инструменты, используемые для привлечения средств на проекты, связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой.

По данным Bloomberg, в 2017 году «зелёных» облигаций было выпущено почти на 170 млрд долларов США. Такие облигация есть в странах «Большой семёрки», прибалтийских государствах, Польше. В России же заняты в основном, обсуждением проблем «зеленого» финансирования.

Светлана Бик, председатель Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), заявила, что «зеленые» облигации должны получить верификацию Центробанка. Ее поддержала Елизавета Турбина, партнер юридической фирмы LECAP, которая заявила, что сейчас в России уже есть все необходимые инструменты для выпуска «зеленых» облигаций, однако, необходимо создать четкую регуляторную систему их поддержки.

По оценке Moody's в 2018 году «зелёных» облигаций будет выпущено на сумму около 250 млрд долларов США. Это демонстрирует процесс энергетической трансформации, доверие финансового сектора и инвесторов.

Михаил Бабенко, руководитель программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы, заявил, что в ближайшие 10 лет «незеленая» повестка не будет представлять интереса на мировом рынке.

Подводя итоги мероприятия, Александр Воротников обозначил транспорт, минерально-сырьевые центры, возобновляемую энергетику, переработку отходов и сельское хозяйство как основные направления для «зелёного» финансирования.