Военнослужащие Северного флота испытывают новое оборудование на Новой Земле

07 Июня 2018 года, 17:22

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ - Личный состав экспедиционного отряда Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, испытал в действии перспективный образец ледомера. Устройство позволяет оперативно определить структуру и толщину ледяного покрова льда.

По ходу маршрута научное отделение отряда продолжило выполнение регулярных метеорологических и топогеодезических наблюдений и исследований, а также поиск и выявление объектов культурного и природного наследия. Осуществлялся и экологический мониторинг местности.

Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. Маршрут повторяет путь врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.