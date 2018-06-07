Погода в Заполярье - без сюрпризов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Кольский полуостров 8 июня будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе, температура воздуха существенно не изменится. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха +6+11 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, на востоке моря - южный, юго-западный 15-20 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +4 градуса, ветер северо-западный 5-8 м/с.