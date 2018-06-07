Должник за отопление попытался обмануть приставов и едва не лишился автомобиля

08 Июня 2018 года, 09:00

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Житель области, задолжавший за отопление 84 тысячи рублей, три месяца скрывался от приставов и нашелся только после ареста своего автомобиля. Встречи с судебными исполнителями избегал настойчиво, но бесхитростно: не открывал им двери во время рейдов, хотя, по словам соседей, «пять минут назад зашел к себе в квартиру». Однако после очередного посещения сам вышел «из укрытия», увидев из окна, как приставы производят во дворе арест его автомобиля. В тот же день мужчина в полном объеме погасил задолженность.

По словам самих приставов, история тривиальна, разве что находчивость отдельных граждан поражает: рассказы о том, как должники прячутся в шкафах, под кроватями, в диванах и даже в картошке – реальные случаи. Но исход один: принимаются крайние меры, особенно – при наличии у должника дорогостоящего имущества. Арест автомобиля участия владельца не требует, а в случае продажи машина уходит по сниженной цене. Поэтому большинство должников после изъятия рассчитываются в предписанный десятидневный срок до копейки.

Для ресурсников же тривиальны пятизначные долги, которые особенно «популярны» у населения. При этом, подчеркивают энергетики, среди неплательщиков бытует миф, что за такие суммы скорее арестуют микроволновку и телевизор, учитывая несопоставимую цену автомобиля. На практике лишиться «железной ласточки» можно из-за долга свыше 30 тыс. рублей. Только в Североморске в ближайшее время изъятие транспортных средств грозит девятнадцати должникам.