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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Поездки по России – с полисом ОМС
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 09:30

Поездки по России – с полисом ОМС

2 2Что прежде всего берет с собой человек, отправляясь в поездку по России? Обязательно в списке – паспорт, билеты и деньги. Но о том, чтобы взять с собой такой важный документ, как полис обязательного медицинского страхования (ОМС), вспоминает далеко не каждый. Для чего в поездках по стране нужен полис ОМС и что делать с ним, если вы решили перебраться на постоянное место жительство в другой регион, - эти и другие вопросы мы задали Ирине Викторовне Черняковой, директору Мурманского филиала СОГАЗ-Мед.

Ирина Викторовна, почему необходимо брать полис ОМС с собой в поездках по России? И как быть, если полис ОМС оставили дома, но понадобилась скорая помощь?

Конечно, отправляясь в путешествие или командировку мы далеко не всегда задумываемся о том, что можем заболеть. Однако, если такая ситуация произойдет, имея на руках полис ОМС, вы сможете получить необходимую и медицинскую помощь бесплатно.

Согласно законодательству, полис ОМС действует на всей территории России и удостоверяет право на получение гражданами бесплатной медицинской помощи. Если вы находитесь на территории другого региона, вы сможете получить медицинские услуги в рамках базовой программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, т.е. Вам не могут отказать в медпомощи, если, например, вы обращаетесь в поликлинику с зубной болью, ушибами, отравлением, аллергией или обострением хронического заболевания. Кроме того, в базовую программу гарантий входят инфекционные, эндокринные заболевания, болезни крови, нервной и мочеполовых систем, по которым также застрахованным будет оказана помощь. Стоит отдельно упомянуть о том, что выезжать в другой регион можно спокойно и беременным женщинам, даже находясь в третьем триместре. В базовую программу ОМС входит программа ведения беременности, дородовая диагностика нарушений развития ребенка, роды, послеродовый период. Все перечисленные виды медицинской помощи вы сможете получить в другом регионе совершенно бесплатно, предъявив свой полис ОМС.

Но если же полис ОМС вы оставили дома, то экстренную неотложную помощь вы можете получить без полиса ОМС. Например, вызвать скорую помощь можно в любом регионе вне зависимости от наличия на руках полиса. При угрозе жизни и здоровью, включая потери сознания, боли в сердце, травмы, втором периоде родов и других неотложных состояниях любая медицинская организация, работающая в системе ОМС, в России обязана оказать человеку помощь, даже если у него вообще нет полиса.

Если вас не хотят принимать или записывать к врачу, обратитесь с заявлением к главному врачу медицинской организации. Если и это не помогло – звоните в свою страховую компанию (номер указан на полисе ОМС), или обращайтесь в территориальный фонд ОМС.

А как быть тем, кто переезжает из одного региона в другой? Требуется ли замена полиса?

Согласно пункту 3 статьи 2 части 16 Федерального закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. При этом переоформление полиса ОМС осуществляется только в случаях изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность.

Мы очень хотим, чтобы наши застрахованные при переезде помнили, что страховая компания «СОГАЗ-Мед» присутствует в 40 регионах России и имеет более 600 офисов, в каждый из которых они могут обратиться, чтобы сообщить о новом месте своего жительства – после чего вы сможете получить медицинскую помощь в объеме территориальной программы ОМС региона. А узнать ближайший адрес СОГАЗ-Мед застрахованные могут на сайте www.sogaz-med.ru или по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02. Мы ценим и дорожим нашими застрахованными, поэтому напоминаем: не забывайте после переезда известить свою страховую компанию о новом месте жительства!

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